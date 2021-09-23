Компроміс у Раді — “слуги“ обміняли закон про олігархів на податкові зміни

https://racurs.ua/ua/n160593-kompromis-u-radi-slugy-obminyaly-zakon-pro-oligarhiv-na-podatkovi-zminy.html

Ракурс

Депутати від фракції «Слуга народу» зняли із розгляду Верховною Радою 23 вересня так званий «ресурсний законопроєкт» № 5600. Це сталося після того, як 23 вересня у парламенті тричі оголошували перерву і не могли розпочати засідання.

Розгляд законопроекту про збільшення доходів держбюджету щонайменше на 30 млрд грн переноситься на 10 днів. Натомість частина фракцій і груп (СН, «Голос», «Батьківщина», «Довіра», «За майбутнє") домовилися зняти розгляд у сесійній залі значної частини правок до закону про олігархів.

Тому сьогодні парламент засідатиме доти, доки не ухвалить рішення щодо іншого скандального законопроекту — про олігархів. Його необхідно ухвалити вже у другому читанні.

Як повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев у «Слузі народу» вирішили розглянути податковий законопроект за спецпроцедурою, передбаченою 119−1 статтею регламенту. Йдеться про обмеження розгляду у сесійній залі правок від нардепів. Секретаріат СН розпочав збір підписів за цю ініціативу.

Такий механіз Рада використала під час голосування за банківський закон навесні 2020 року.

Ми будемо йти за цією процедурою. Нам потрібно зібрати 150 підписів і через 10 днів ми зможемо розглянути законопроект 5600, — пояснив Гетманцев.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який веде пленарне засідання, поставив на голосування ініціативу, повідомив, що консультації щодо розгляду законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), № 5599, тривають.

Нардепи продовжили пленарного засідання до завершення розгляду законопроекту № 5599 (про олігархів). У ньому йдеться про визнання олігархами осіб, які володіють статками на суму понад 80 млн дол., значний вплив на природні монополії і медіа. Кому вважатися олігархом, визначатиме РНБО. До таких осіб запровадять обмеження, наприклад, на участь у велій приватизаціі, також змусять декларувати контакти з ними.

Після прийняття закону про олігархів Рада в майбутньому повинна прийняти закон про лобізм, про реформу Антимонопольного комітету і про політичні партії.

Нагадаємо, згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття законопроекту № 5600 дозволить зібрати у 2022 році з українців додатково 30 млрд грн.

Він покликаний підвищити податки і акцизи для великого бізнесу, а також зменшити можливості для маніпуляцій. Законопроєкт у ЗМІ назвали «антиахметівським» за те, що він пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються «Метінвест» Ріната Ахметова), а також ввести акцизний податок на електроенергію, вироблену із сонячних і вітрових електростанцій (ДТЕК Ахметова є власником найбільших потужностей «зеленої» енергетики в Україні).

13 вересня почалися обговорення документа в профільному комітеті, всього до законопроєкту подали 11 тис. 319 правок.