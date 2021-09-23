Над головуючим в Раді засвітили табличку з написом «Диктатор», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n160600-nad-golovuuchym-v-radi-zasvityly-tablychku-z-napysom-dyktator-foto.html

Ракурс

У Верховній Раді 23 вересня спекотний день політичних дискусій. Під час розгляду закону про олігархів над головою першого віце-спікера Руслана Стефанчука підняли табличку з написаним на ній словом «Диктатор».

До спікера у розпал дискусій підійшла представник «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Спочатку вона щось доводила віце-спікеру, а потім нашвидкоруч намалювала на листку паперу і підняла його над головою Стефанчука. Той помітив напис, але не відреагував на вчинок колеги.

Опозиція сьогодні обурилася механізмом голосування у другому читанні закону про олігархів. «Слуги народу» вирішили застосувати особливу процедуру, яка не передбачає розгляду правок у пленарній залі.

Перед цим опозиція мала намір змінити головуючого на засіданні, але пропозиція усунути Стефанчука не знайшла підтримки в залі.

Уранці 23 вересня депутати від фракції «Слуга народу» зняли із розгляду Верховною Радою 23 вересня так званий «ресурсний законопроект» № 5600. Це сталося після того, як у парламенті тричі оголошували перерву і не могли розпочати засідання.

Розгляд законопроекту про збільшення доходів держбюджету щонайменше на 30 млрд грн переноситься на 10 днів. Натомість частина фракцій і груп (СН, «Голос», «Батьківщина», «Довіра», «За майбутнє") домовилися зняти розгляд у сесійній залі значної частини правок до закону про олігархів. Тільки фракції ОПЗЖ і «ЄС» мали намір ставити свої правки на підтвердження.