Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Над головуючим в Раді засвітили табличку з написом «Диктатор», скріншот відео

Над головуючим в Раді засвітили табличку з написом «Диктатор» (ФОТО)

23 вер 2021, 13:45
999

У Верховній Раді 23 вересня спекотний день політичних дискусій. Під час розгляду закону про олігархів над головою першого віце-спікера Руслана Стефанчука підняли табличку з написаним на ній словом «Диктатор».

До спікера у розпал дискусій підійшла представник «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Спочатку вона щось доводила віце-спікеру, а потім нашвидкоруч намалювала на листку паперу і підняла його над головою Стефанчука. Той помітив напис, але не відреагував на вчинок колеги.

Опозиція сьогодні обурилася механізмом голосування у другому читанні закону про олігархів. «Слуги народу» вирішили застосувати особливу процедуру, яка не передбачає розгляду правок у пленарній залі.

Над головуючим в Раді засвітили табличку з написом «Диктатор», фото - скріншот відео

Перед цим опозиція мала намір змінити головуючого на засіданні, але пропозиція усунути Стефанчука не знайшла підтримки в залі.

Уранці 23 вересня депутати від фракції «Слуга народу» зняли із розгляду Верховною Радою 23 вересня так званий «ресурсний законопроект» № 5600. Це сталося після того, як у парламенті тричі оголошували перерву і не могли розпочати засідання.


Над головуючим в Раді засвітили табличку з написом «Диктатор», фото - скріншот відео

Розгляд законопроекту про збільшення доходів держбюджету щонайменше на 30 млрд грн переноситься на 10 днів. Натомість частина фракцій і груп (СН, «Голос», «Батьківщина», «Довіра», «За майбутнє") домовилися зняти розгляд у сесійній залі значної частини правок до закону про олігархів. Тільки фракції ОПЗЖ і «ЄС» мали намір ставити свої правки на підтвердження.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів