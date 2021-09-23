Кличко призначив своїм заступником людину з команди Авакова

https://racurs.ua/ua/n160599-klychko-pryznachyv-svoyim-zastupnykom-ludynu-z-komandy-avakova.html

Ракурс

Екс-очільника поліції Києва Андрія Крищенка призначили заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

Призначення 23 вересня підтримав 91 депутат Київської міськради на сьогоднішньому засіданні.

Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Крищенко нещодавно був звільнений з посади очільника поліції Києва. У ЗМІ тоді писали, що одним з головних (неофіційних) мотивів були його тісні зв’язки з Кличком.

Відставка Крищенка відбулася після того, як з МВС пішов Арсен Аваков.

Медіа відзначали, що Крищенко має посилити команду Кличка, а також вказує на прихильність екс-міністра внутрішніх справ Авакова до мера столиці.