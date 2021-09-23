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Кличко призначив своїм заступником людину з команди Авакова
Кличко призначив своїм заступником людину з команди Аваковаhttps://racurs.ua/ua/n160599-klychko-pryznachyv-svoyim-zastupnykom-ludynu-z-komandy-avakova.htmlРакурс
Екс-очільника поліції Києва Андрія Крищенка призначили заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
Призначення 23 вересня підтримав 91 депутат Київської міськради на сьогоднішньому засіданні.
Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.
Крищенко нещодавно був звільнений з посади очільника поліції Києва. У ЗМІ тоді писали, що одним з головних (неофіційних) мотивів були його тісні зв’язки з Кличком.
Відставка Крищенка відбулася після того, як з МВС пішов Арсен Аваков.
Медіа відзначали, що Крищенко має посилити команду Кличка, а також вказує на прихильність екс-міністра внутрішніх справ Авакова до мера столиці.
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