Кличко назначил своим заместителем человека из команды Авакова

https://racurs.ua/n160599-klichko-naznachil-svoim-zamestitelem-cheloveka-iz-komandy-avakova.html

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Экс-главу полиции Киева Андрея Крищенко назначили заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Назначение 23 сентября поддержал 91 депутат Киевского горсовета на сегодняшнем заседании.

Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Крищенко недавно был уволен из полиции Киева. В СМИ тогда писали, что одним из главных (неофициальных) мотивов были его тесные связи с Кличко.

Отставка Крищенко произошла после того, как из МВД ушел Арсен Аваков.

Медиа отмечали, что Крищенко должен усилить команду Кличко, а также указывают на приверженность экс-министра внутренних дел Авакова к мэру столицы.