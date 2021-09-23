Новый президентский рейтинг опубликовали в Украине. Фото: 2day.kh.ua

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Ракурс

Новый президентский рейтинг опубликовали украинские социологи 23 сентября.

Если бы президентские выборы в Украине проходили бы в середине сентября, то большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

За действующего главу государства готовы проголосовать 25,4% среди всех респондентов и 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Вторую позицию занимает лидер «Европейской солидарности» и экс-президент Петр Порошенко. Его на выборах поддержали бы 12,8% среди всех опрошенных и 16,8% среди тех, кто определился.

На третьем месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — ей отдали бы голоса 7,8% среди всех респондентов и 10,3% среди тех, кто определился. Четвертую позицию занимает нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (соответственно 6,6% и 8,7%), а пятую Игорь Смешко (6,6% и 8,7%).

Поддержка таких кандидатов, как Евгений Мураев, Владимир Гройсман, Олег Ляшко, Александр Вилкул и Кира Рудик есть еще ниже.

В КМИС отметили, что по сравнению с июнем изменения в случае всех кандидатов находятся в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 1−7 июня.

Напомним, антирейтинг политиков в Украине в сентябре возглавил пятый президент Петр Порошенко. Результаты социологического опроса группы «Рейтинг» свидетельствуют, что за него ни при каких обстоятельствах не голосовали бы 45% украинцев.