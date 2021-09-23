Новий президентський рейтинг опублікували в Україні. Фото: 2day.kh.ua

https://racurs.ua/ua/n160598-novyy-prezydentskyy-reytyng-opublikuvaly-v-ukrayini-komu-doviryaut-vyborci.html

Ракурс

Новий президентський рейтинг опублікували українські соціологи 23 вересня.

Якби президентські вибори в Україні відбувалися б у середині вересня, то більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За чинного главу держави готові проголосувати 25,4% серед усіх респондентів і 33,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Другу позицію займає лідер «Європейської солідарності» та екс-президент Петро Порошенко. Його на виборах підтримали б 12,8% серед усіх опитаних і 16,8% серед тих, хто визначився.

На третьому місці лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — їй віддали б голоси 7,8% серед усіх респондентів і 10,3% серед тих, хто визначився. Четверту позицію займає нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко (відповідно 6,6% і 8,7%), а п’яту Ігор Смешко (6,6% і 8,7%).

Підтримка таких кандидатів, як Євгеній Мураєв, Володимир Гройсман, Олег Ляшко, Олександр Вілкул та Кіри Рудик є ще нижчою.

У КМІС відзначили, що порівняно з червнем зміни у випадку всіх кандидатів знаходяться у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 1−7 червня.

Нагадаємо, антирейтинг політиків в Україні у вересні очолив п’ятий президент Петро Порошенко. Результати соціологічного опитування групи «Рейтинг» свідчать, що за нього за жодних обставин не голосували б 45% українців.