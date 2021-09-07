Порошенко. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n159763-poroshenko-povernuv-sobi-pershe-misce-antyreytyngu-infografika.html

Ракурс

Антирейтинг політиків в Україні знову змінився — за кількістю антисимпатій на перше місце повернувся п’ятий президент Петро Порошенко.

За нього за жодних обставин не голосували б 45% українців. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування групи «Рейтинг».

На другому місці за антирейтингом опинилася Юлія Тимошенко — за неї не проголосували б 38% виборців, трійку лідерів замикає Юрій Бойко — за нього не віддали б свої голоси 35% громадян. На четвертому місці опинився Олег Ляшко з результатом у 25% антирейтингу, а на п’ятому — чинний президент Володимир Зеленський з результатом 24% антисимпатій.

Кожен шостий-сьомий опитаний не проголосував би за Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Євгена Мураєва на майбутніх виборах у жодному разі.

На першому місці в рейтингу довіри опинився президент Володимир Зеленський — йому довіряють 50% опитаних, не довіряють — 48%, таким чином політик повернув позитивний баланс довіри, який мав упродовж першого року правління.

Серед інших політиків рейтинг довіри розподілився таким чином:

Дмитру Разумкову довіряють 29%, не довіряють — 32%, не знають його — 33%;

Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють — 71%;

Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють — 72%;

Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють — 58%, не знають його — 16%;

Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють — 46%, не чули про такого — 30%;

Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють — 71%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий рейтинг партій оприлюднили соціологи групи «Рейтинг» на основі опитування, проведеного 2−4 вересня серед 2 тис. 500 українців з усіх областей, за виключенням анексованого Криму та окупованого Донбасу.