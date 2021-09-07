Порошенко повернув собі перше місце антирейтингу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n159763-poroshenko-povernuv-sobi-pershe-misce-antyreytyngu-infografika.htmlРакурс
Антирейтинг політиків в Україні знову змінився — за кількістю антисимпатій на перше місце повернувся п’ятий президент Петро Порошенко.
За нього за жодних обставин не голосували б 45% українців. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування групи «Рейтинг».
На другому місці за антирейтингом опинилася Юлія Тимошенко — за неї не проголосували б 38% виборців, трійку лідерів замикає Юрій Бойко — за нього не віддали б свої голоси 35% громадян. На четвертому місці опинився Олег Ляшко з результатом у 25% антирейтингу, а на п’ятому — чинний президент Володимир Зеленський з результатом 24% антисимпатій.
Кожен шостий-сьомий опитаний не проголосував би за Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Євгена Мураєва на майбутніх виборах у жодному разі.
На першому місці в рейтингу довіри опинився президент Володимир Зеленський — йому довіряють 50% опитаних, не довіряють — 48%, таким чином політик повернув позитивний баланс довіри, який мав упродовж першого року правління.
Серед інших політиків рейтинг довіри розподілився таким чином:
- Дмитру Разумкову довіряють 29%, не довіряють — 32%, не знають його — 33%;
- Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють — 71%;
- Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють — 72%;
- Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють — 58%, не знають його — 16%;
- Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють — 46%, не чули про такого — 30%;
- Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють — 71%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий рейтинг партій оприлюднили соціологи групи «Рейтинг» на основі опитування, проведеного 2−4 вересня серед 2 тис. 500 українців з усіх областей, за виключенням анексованого Криму та окупованого Донбасу.