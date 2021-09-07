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Ракурс
Порошенко. Фото: Капитал

Порошенко повернув собі перше місце антирейтингу (ІНФОГРАФІКА)

7 вер 2021, 12:11
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Антирейтинг політиків в Україні знову змінився — за кількістю антисимпатій на перше місце повернувся п’ятий президент Петро Порошенко.

За нього за жодних обставин не голосували б 45% українців. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування групи «Рейтинг».

На другому місці за антирейтингом опинилася Юлія Тимошенко — за неї не проголосували б 38% виборців, трійку лідерів замикає Юрій Бойко — за нього не віддали б свої голоси 35% громадян. На четвертому місці опинився Олег Ляшко з результатом у 25% антирейтингу, а на п’ятому — чинний президент Володимир Зеленський з результатом 24% антисимпатій.

Антирейтинг. Інфографіка: Рейтинг

Кожен шостий-сьомий опитаний не проголосував би за Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Євгена Мураєва на майбутніх виборах у жодному разі.

На першому місці в рейтингу довіри опинився президент Володимир Зеленський — йому довіряють 50% опитаних, не довіряють — 48%, таким чином політик повернув позитивний баланс довіри, який мав упродовж першого року правління.


Рейтинг довіри. Інфографіка: Рейтинг

Серед інших політиків рейтинг довіри розподілився таким чином:

  • Дмитру Разумкову довіряють 29%, не довіряють — 32%, не знають його — 33%;
  • Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють — 71%;
  • Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють — 72%;
  • Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють — 58%, не знають його — 16%;
  • Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють — 46%, не чули про такого — 30%;
  • Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють — 71%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий рейтинг партій оприлюднили соціологи групи «Рейтинг» на основі опитування, проведеного 2−4 вересня серед 2 тис. 500 українців з усіх областей, за виключенням анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Джерело: Ракурс


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