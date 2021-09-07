Порошенко вернул себе первое место антирейтинга

Порошенко. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n159763-poroshenko-vernul-sebe-pervoe-mesto-antireytinga.html

Ракурс

Антирейтинг политиков в Украине снова изменился — по количеству антисимпатий на первое место вернулся пятый президент Петр Порошенко.

За него ни при каких обстоятельствах не голосовали бы 45% украинцев. Об этом говорится в результатах социологического опроса группы «Рейтинг».

На втором месте по антирейтингу оказалась Юлия Тимошенко — за нее не проголосовали бы 38% избирателей, тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — за него не отдали бы свои голоса 35% граждан. На четвертом месте оказался Олег Ляшко с результатом в 25% антирейтинга, а на пятом — действующий президент Владимир Зеленский с результатом 24% антисимпатий.

Каждый шестой-седьмой опрошенный не проголосовал бы за Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Евгения Мураева на предстоящих выборах ни в коем случае.

На первом месте в рейтинге доверия оказался президент Владимир Зеленский — ему доверяют 50% опрошенных, не доверяют — 48%, таким образом политик вернул положительный баланс доверия, который у него был в течение первого года правления.

Среди других политиков рейтинг доверия распределился следующим образом:

Дмитрию Разумкова доверяют 29%, не доверяют — 32%, не знают его — 33%;

Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют — 71%;

Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют — 72%;

Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют — 58%, не знают его — 16%;

Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют — 46%, не слышали о таком — 30%;

Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют — 71%.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый рейтинг партий обнародовали социологи группы «Рейтинг» на основе опроса, проведенного 2−4 сентября среди 2 тыс. 500 украинцев из всех областей, за исключением аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.