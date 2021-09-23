Рейтинг “Слуги народу” значно просів

https://racurs.ua/ua/n160597-reytyng-slugy-narodu-znachno-prosiv-ies-nazdoganyaie-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування було проведено 10−15 вересня методом телефонних інтерв’ю. Про це повідомляється на сайті КМІС.

Партію президента Володимира Зеленського «Слуга народу» підтримали 13,4% серед усіх респондентів і 20% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, — йдеться у повідомленні.

«Європейську солідарність», політсилу екс-президента Петра Порошенка, готові підтримати 11,6% серед усіх опитаних і 17,4% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці цих партій перебуває у межах статистичної похибки, зазначили соціологи.

За результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце (аналогічна ситуація була цьогоріч у червні), — додали соціологи.

За ними слідують:

ОПЗЖ (7,8% і 11,6%),

«Батьківщина» (7,2% і 10,8%)

«Сила і Честь» (5,2% і 7,8%).



Формально також набирають не менше 5% «Опозиційний блок», Радикальна партія і «Українська стратегія Гройсмана».

Соціологи зазначили, що підтримка партії «Голос» знизилася з 1,5% до 0,4% серед усіх респондентів і з 2,1% до 0,6% серед тих, хто визначився з вибором. Водночас у КМІС відзначають зростання підтримки політсил «Опозиційний блок», Радикальна партія, «Українська стратегія Гройсмана».