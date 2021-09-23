Рейтинг «Слуги народа» сильно просел, «ЕС» догоняет

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Ракурс

Рейтинг партий обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос был проведен 10−15 сентября методом телефонных интервью. Об этом сообщается на сайте КМИС.

Партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» поддержали 13,4% всех респондентов и 20% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, — говорится в сообщении.

«Европейскую солидарность», политсилу экс-президента Петра Порошенко, готовы поддержать 11,6% всех опрошенных и 17,4% среди тех, кто определился с выбором. Разница в поддержке этих партий находится в пределах статистической погрешности, отметили социологи.

По результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой «делят» первое-второе место (аналогичная ситуация была в июне 2021 года), — добавили социологи.

За ними следуют:

ОПЗЖ (7,8% и 11,6%),

«Батькивщина» (7,2% и 10,8%)

«Сила и Честь» (5,2% и 7,8%).



Формально также набирают не менее 5% «Оппозиционный блок», Радикальная партия и «Украинская стратегия Гройсмана».

Социологи сообщили, что поддержка партии «Голос» снизилась с 1,5% до 0,4% среди всех респондентов и с 2,1% до 0,6% среди тех, кто определился с выбором. В то же время в КМИС отмечают рост поддержки политсил «Оппозиционный блок», Радикальная партия и «Украинская стратегия Гройсмана».