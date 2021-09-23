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Ракурс
В Украине могут снизить цены на бензин

Цены на бензин снизило Минэкономики — детали

23 сен 2021, 12:59
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Министерство экономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо.

Об этом сегодня, 23 сентября, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на расчеты НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что теперь средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 22,59 грн, а 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm — 26,17 грн.

Таким образом, средняя цена на бензин опустилась на 44 коп./л, а на дизельное топливо увеличилась — на 27 коп./л.


С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость топлива теперь составляет:

  • бензина — 31,17 грн/л;
  • дизтоплива — 29,59 грн/л.

Регулирование цен на топливо в Украине осуществляется на основании принятого правительством в середине мая этого года постановления. Она предусматривает, что на период действия введенного в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л).

Источник: Ракурс


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