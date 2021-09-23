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В Україні можуть знизити ціни на бензин

Ціни на бензин знизило Мінекономіки — деталі

23 вер 2021, 12:59
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Міністерство економіки знизило граничні ціни на бензин і дизпаливо.

Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється на сайті відомства з посиланням на розрахунки НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що тепер середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm становить 22,59 грн, а 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm — 26,17 грн.

Таким чином, середня ціна на бензин опустилася на 44 коп./л, а на дизельне пальне збільшилася — на 27 коп./л.


З урахування максимальної торговельної націнки гранична вартість палива тепер становить:

  • бензину — 31,17 грн/л;
  • дизпалива — 29,59 грн/л.

Регулювання цін на пальне в Україні здійснюється на підставі ухваленої урядом в середині травня цього року постанови. Вона передбачає, що на період дії запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/л) і бензину (не вище 5 грн/л).

Джерело: Ракурс


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