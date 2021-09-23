У Києві «поліцейські» грабували наркоманів. Фото: Нацполіція

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Псевдополіцейські в Києві залякували наркозалежних й вимагали у них гроші.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції отримав повідомлення від киян про злочини співробітників поліції. Однак з’ясувалося, що правоохоронці не мають жодного відношення до звинувачень. Про це 23 вересня повідомила прес-служба департаменту.

Правоохоронці викрили банду, яку організував 28-річний киянин. Разом з шістьома спільниками вони розробили незаконну хитру схему. Організатор орендував два десятки автомобілів, влаштував своїх поплічників на власному автопарку у служби таксі, де, за його вказівкою, вони мали здійснювати лише кур'єрські доставки.

Отримавши замовлення, «кур'єри» перевіряли вміст вантажу. Якщо у «посилці» знаходили наркотики чи психотропи, то давали знати про це ватажку. Якщо наркотиків не знаходили, то підкидали їх у відправлення особисто.

У домовленому місці таксист передавав замовлення адресату і в цей час підходив організатор групи з іншими спільниками. Ватажок представлявся поліцейським і звинувачував отримувача в торгівлі наркотиками. Людину заковували в кайданки й не відпускали доти, доки не отримували на зазначену банківську картку грошовий переказ. Суми, які вимагали зловмисники, сягали 2 тис. дол. У разі відмови платити людині погрожували зброєю або розпилювали газовий балончик. Відстежити таксистів, які приводили наркоту, не вдавалося. Загалом поліцейські зафіксували сім епізодів злочину за участі «колег».

Поліцейські вже встановили та затримали шахраїв. Під час обшуків виявили та вилучили автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, радіостанції, пневматичні пістолети, які використовувались під час злочинів, а також марихуану. Бандитам оголосили про підозру.

Слідчі інкримінують зловмисникам самовільне присвоєння владних повноважень (ст.353), вимагання (ст.189), незаконне позбавлення волі людини (ст.146), розбій (ст.187) та шахрайство (ст.190), скоєні у складі організованої групи (ч.3 ст.28) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, міжнародний канал контрабанди наркотиків ліквідували в Україні. Контрабандистів затримали, а в їхніх валізах вилучили понад 368 кг героїну, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд грн.