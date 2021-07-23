Канал контрабанди наркотиків блокували в Україні. Фото: Офіс генпрокурора

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Міжнародний канал контрабанди наркотиків ліквідували в Україні.

Правоохоронці затримали двох братів — громадян Туреччини, які курували канал постачання героїну. Ці особи виявилися учасниками транснаціональної банди, яка займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України. Про це 23 липня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

Очільник Офісу генпрокурора зазначила, що угруповання збувало наркотики в Україні, у тому числі на території окупованого Криму. Контрабанда наркоти потрапляла й до Євросоюзу. Щоб відволікти увагу митників, бандити здійснювали навіть «перевірочні» рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики.

На складі в Києві правоохоронці перевірили машину, яка прямувала з Ірану. У муляжах цегли виявили наркотики — 1 тис. 159 брикетів з героїном. Контрабандистів затримали неподалік складу, у їхніх валізах вилучили 5 брикетів з 1 тис. 550 грамами героїну. Загальна вага вилучених наркотиків склала понад 368 кг, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, у Харківській області митники затримали чоловіка, який намагався провезти наркотики в бороді. Заборонені речовини знайшов службовий собака.