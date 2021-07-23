Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Канал контрабанди наркотиків блокували в Україні. Фото: Офіс генпрокурора

Канал контрабанди наркотиків на 1 млрд грн блокували в Україні (ФОТО)

23 лип 2021, 14:41
999

Міжнародний канал контрабанди наркотиків ліквідували в Україні.

Правоохоронці затримали двох братів — громадян Туреччини, які курували канал постачання героїну. Ці особи виявилися учасниками транснаціональної банди, яка займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України. Про це 23 липня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

Очільник Офісу генпрокурора зазначила, що угруповання збувало наркотики в Україні, у тому числі на території окупованого Криму. Контрабанда наркоти потрапляла й до Євросоюзу. Щоб відволікти увагу митників, бандити здійснювали навіть «перевірочні» рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики.

На складі в Києві правоохоронці перевірили машину, яка прямувала з Ірану. У муляжах цегли виявили наркотики — 1 тис. 159 брикетів з героїном. Контрабандистів затримали неподалік складу, у їхніх валізах вилучили 5 брикетів з 1 тис. 550 грамами героїну. Загальна вага вилучених наркотиків склала понад 368 кг, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд грн.

Канал контрабанди наркотиків блокували в Україні. Фото: Офіс генпрокурора

Канал контрабанди наркотиків блокували в Україні. Фото: Офіс генпрокурора

Канал контрабанди наркотиків блокували в Україні. Фото: Офіс генпрокурора

Канал контрабанди наркотиків блокували в Україні. Фото: Офіс генпрокурора


Канал контрабанди наркотиків блокували в Україні. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у Харківській області митники затримали чоловіка, який намагався провезти наркотики в бороді. Заборонені речовини знайшов службовий собака.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів