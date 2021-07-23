Канал контрабанды наркотиков блокировали в Украине. Фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Международный канал контрабанды наркотиков ликвидировали в Украине.

Правоохранители задержали двух братьев — граждан Турции, которые курировали канал поставки героина. Эти лица оказались участниками транснациональной банды, которая занимается контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину. Об этом 23 июля сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Глава Офиса генпрокурора отметила, что группировка сбывала наркотики в Украине, в том числе на территории оккупированного Крыма. Контрабанда наркоты попадала и в Евросоюз. Чтобы отвлечь внимание таможенников, бандиты совершали даже «проверочные» рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики.

На складе в Киеве правоохранители проверили машину, которая следовала из Ирана. В муляжах кирпича обнаружили наркотики — 1 тыс. 159 брикетов с героином. Контрабандистов задержали недалеко от склада, в их чемоданах изъяли 5 брикетов с 1 тыс. 550 граммами героина. Общий вес изъятых наркотиков составил более 368 кг, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд грн.

Напомним, в Харьковской области таможенники задержали мужчину, который пытался провезти наркотики в бороде. Запрещенные вещества нашла служебная собака.