В Киеве полицейские грабили наркоманов. Фото: Нацполиция

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Псевдополицейские в Киеве запугивали наркозависимых и требовали у них деньги.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции получил сообщение от киевлян о преступлениях сотрудников полиции. Однако выяснилось, что правоохранители не имеют никакого отношения к обвинениям. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба департамента.

Правоохранители разоблачили банду, которую организовал 28-летний киевлянин. Вместе с шестью сообщниками они разработали незаконную хитрую схему. Организатор арендовал два десятка автомобилей, устроил своих приспешников на собственном автопарке в службе таксе, где, по его указанию, они должны были осуществлять только курьерские доставки.

Получив заказ, «курьеры» проверяли содержимое груза. Если в «посылке» находили наркотики или психотропы, то давали знать об этом главарю. Если наркотиков не находили, то подбрасывали их в отправление лично.

В условленном месте таксист передавал заказ адресату и в это время подходил организатор группы с другими сообщниками. Главарь представлялся полицейским и обвинял получателя в торговле наркотиками. Человека заковывали в наручники и не отпускали до тех пор, пока не получали на указанную банковскую карточку денежный перевод. Суммы, которые требовали злоумышленники, достигали 2 тыс. долл. В случае отказа платить человеку угрожали оружием или распиливали газовый баллончик. Отследить таксистов, приводивших наркоту, не удавалось. Всего полицейские зафиксировали семь эпизодов преступления с участием «коллег».

Полицейские уже установили и задержали мошенников. Во время обысков обнаружили и изъяли автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, радиостанции, пневматические пистолеты, которые использовались во время преступлений, а также марихуану. Бандитам объявили о подозрении.

Следователи инкриминируют злоумышленникам самовольное присвоение властных полномочий (ст. 353), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы человека (ст. 146), разбой (ст. 187) и мошенничество (ст. 190), совершенные в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, международный канал контрабанды наркотиков ликвидировали в Украине. Контрабандистов задержали, а в их чемоданах изъяли более 368 кг героина, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд грн.