Замах на Шефіра не є інсценуванням - МВС знайшла угорський слід

https://racurs.ua/ua/n160587-zamah-na-shefira-ne-ie-inscenuvannyam-mvs-znayshla-ugorskyy-slid-foto.html

Ракурс

Замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського був реальним, а не інсценуванням. Про це директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив у Фейсбук.

Вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника президента. Це боєприпаси калібру 7'62 на 39 мм. Експерти Державного науково-дослідного інституту МВС України вважають, що такі не часто зустрінеш на наших теренах, — заявив Шевченко.

За його словами, гільзи — виробництва Угорщини, а «патрон — можливо, наново збирали у Німеччині. Зокрема, не виключено, що зловмисники купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас і вставляли кулі. Більш детально цю інформацію ще мають дослідити експерти, коли проаналізують кулі, які лікарі дістали з тіла водія.

А, можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8. Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві. Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але реальний замах, не інсценування, — додав Шевченко.

За словами спікера МВС, місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч.

Допитані свідки — грибники, що були неподалік і пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра. Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби — доволі подібні. Вилучені на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу, — зауважив Шевченко.

Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки у лісовому масиві.

Також спікер МВС згадав про вбивство Аміни Окуєвої, яке сталося 30 жовтня 2017 року. Тоді знайшли армійський автомат фірми «Чеська Збройовка» на третю добу після вбивства.

Нагадаємо, 22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль Шефіра. Водій зазнав поранень, його прооперували. Він перебуває в лікарні.

За інформацією МВС, в автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автомату Калашникова. Національна поліція вважає, що замах було здійснено з метою тиску на керівництво держави і дестабілізацію політичної ситуації.