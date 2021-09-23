Покушение на Шефира не является инсценировкой - МВД нашла венгерский след

https://racurs.ua/n160587-pokushenie-na-shefira-ne-yavlyaetsya-inscenirovkoy-mvd-nashla-vengerskiy-sled-foto.html

Ракурс

Покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, был реальным, а не инсценировкой. Об этом директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил в Фейсбук.

Вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7`62 на 39 мм. Эксперты Государственного научно-исследовательского института МВД Украины считают, что такие не часто встретишь в нашей стране, — заявил Шевченко.

По его словам, гильзы — производства Венгрии, а «патрон — возможно, заново собирали в Германии. В частности, не исключено, что злоумышленники покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданские боеприпасы и вставляли пули. Более подробно эту информацию еще предстоит исследовать экспертам, которые проанализируют пули, которые врачи достали из тела водителя.

А, возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе «Ауди А8». То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка, — добавил Шевченко.

По словам спикера МВД, местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу.

Допрошены свидетели — грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы — довольно похожи. Изъятые на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела, — отметил Шевченко.

Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в лесном массиве.

Также спикер МВД вспомнил об убийстве Амины Окуевой, которое произошло 30 октября 2017 года. Тогда нашли армейский автомат фирмы «Чешская Брно» на третьи сутки после убийства.

Напомним, 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль Шефира. Водитель получил ранения, его прооперировали. Он находится в больнице.

По информации МВД, в автомобиль попало более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены со стороны леса из автомата Калашникова. Национальная полиция считает, что покушение было совершено с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации.