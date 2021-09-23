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Ракурс
Была ли в Шефира госохрана, рассказали в УДО

Была ли в Шефира госохрана, рассказали в УДО

23 сен 2021, 14:00
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Сергей Шефир, первый помощник президента Украины, не входит в перечень лиц, к которым осуществляется государственная охрана. Об этом сообщило Управление государственной охраны.

Охрана Шефиры не предоставляется, так как он не входит в перечень лиц, к которым осуществляется государственная охрана, — цитирует пресс-служба УГО «Укринформ».

В то же время в ведомстве отметили, что ему может предоставляться такая охрана после соответствующего обращения Офиса президента. Также Банковая на запрос Шефира об охране имеет ходатайствовать перед Владимиром Зеленским, который и должен решить о предоставлении чиновнику госохраны.

Пока никаких обращений по поводу охраны не было, — отметили в УГО.


Вместе с тем в Управлении госохраны не стали раскрывать, будет усилена за покушения на Шефира охрана Зеленского. В УГО отметили, что эта информация является закрытой.

Напомним, 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, его водителя ранили. В автомобиль попало более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автомата Калашникова.

Источник: Ракурс


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