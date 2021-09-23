Дикі кабани з’явилися на вулицях Рима. Фото: gazeta.ru

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Дикі кабани почали розгулювати вулицями столиці Італії.

В мережі з’явилося відео, як сім’ї диких кабанів гуляють вулицями Рима. Одне відео було знято на вулиці Віа Тріонфале в північній частині міста. На кадрах можна побачити сім’ю з приблизно 12 кабанів, які гуляють днем по жвавій дорозі між машинами. Ще один відеозапис свідчить, як кабани бродять нічними вулицями у пошуках їжі. Про це повідомляє The Local.

Комунальні служби заявили, що тварини «повністю урбанізовані» і «жодним чином не бояться» пішоходів або інтенсивного руху транспорту. Натомість мешканці Риму жаліються, що їм стало страшно вигулювати собак, бо вулицях бродять групи вепрів.

Через диких кабанів у Римі вже посварилися місцеві політики та експерти. Не втихають дискусії про те, як слід контролювати тварин. Раніше фермери заявляли, що популяція кабанів зросла під час пандемії коронавірусу.

Міністр сільського господарства Стефано Патуанеллі заявив, що кабани в столиці — це надзвичайна ситуація, яка відчувається по всій країні.

Нагадаємо, влітку родина ведмедів покупалися в басейні одного з приватних будинків в Британській Колумбії, Канада. Мешканці Ванкувера змогли зафіксувати на відео, як клишоногі охолоджуються біля води.

Джерело: The Local