Стрибок COVID-інфікувань зафіксували в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n160579-strybok-covid-infikuvan-zafiksuvaly-v-ukrayini-infografika.html

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Поширення коронавірусу в Україні набирає обертів — за 22 вересня в Україні зафіксували 7 тис. 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 667 дітей та 175 медпрацівників. До лікарень за добу потрапили 2 тис. 70 осіб, а 123 хворих померли. Подолати коронавірус зуміли 2 тис. 305 осіб. За минулу добу методами ПЛР, ІФА та експрес-тестами протестували майже 85 тис. осіб. Про це 23 вересня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільші спалахи «ковіду» за минулу добу виявили у Харківській (839 хворих), Львівській (685 заражених), Донецькій (520 інфікованих), Києві (467 хворих) та Дніпропетровській (456 заражених) областях.

З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 тис. 370 тис. 425 осіб, а одужали 2 млн 237 тис. 973 особи. Померли від хвороби 55 тис. 284 хворих.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що зараз понад 99% летальних випадків від коронавірусної інфекції COVID-19 припадає на невакцинованих громадян.