Понад 99% померлих від COVID в Україні не були вакциновані — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n160558-ponad-99-pomerlyh-vid-covid-v-ukrayini-ne-buly-vakcynovani-shmygal.html

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Показники смертності та вакцинації в Україні оцінив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз більше 99% летальних випадків від коронавірусної інфекції COVID-19 припадає на невакцинованих громадян.

Наразі в Україні більше 99% смертей від COVID-19, на жаль, це громадяни, які не були вакциновані. Більше 98% громадян, хто лежить з коронавірусною інфекцією у лікарнях — це не вакциновані. Ці цифри — наочний приклад того, що вакцини працюють і захищають нас, — заявив Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 22 вересня.

Він також нагадав, що завтра — 23 вересня — Україна переходить у «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки. У «жовтій» зоні бізнес може працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та відвідувачі мають бути вакцинованими. Ще одна новація «жовтого» рівня — 80% персоналу навчального закладу мають бути також вакцинованими принаймні однією дозою, щоб заклад міг далі працювати.

Темпи розповсюдження коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в «червону» зону. У цих регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі мають «зелені» ковід-сертифікати, — підсумував прем'єр.

Бізнес повинен самостійно перевіряти наявність документів про вакцинацію.

Нагадаємо, уряд запропонував посилити відповідальність за підроблення ковід-документів. Кабмін 22 вересня підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення. Якщо Верховна Рада підтримає проект закону, порушникам загрожуватимуть штрафи до 170 тис. грн.