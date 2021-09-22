99% умерших от COVID в Украине не были вакцинированы — Шмыгаль

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Показатели смертности и вакцинации в Украине оценил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас более 99% летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 приходится на невакцинированных граждан.

Сейчас в Украине свыше 99% смертей от COVID-19, к сожалению, это граждане, которые не были вакцинированы. Более 98% граждан, кто лежит с коронавирусной инфекцией в больницах — не вакцинированы. Эти цифры — наглядный пример того, что вакцины работают и защищают нас, — заявил Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 22 сентября.

Он также напомнил, что завтра — 23 сентября — Украина переходит в «желтый» уровень эпидемиологической опасности. В «желтой» зоне бизнес может работать без дополнительных ограничений, но для этого 80% персонала и посетители должны быть вакцинированы. Еще одна новация «желтого» уровня — 80% персонала учебного заведения должны быть также вакцинированы по крайней мере одной дозой, чтобы заведение могло дальше работать.

Темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в «красную» зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители имеют «зеленые» ковид-сертификаты, — подытожил премьер.

Бизнес должен самостоятельно проверять наличие документов о вакцинации.

Напомним, правительство предложило усилить ответственность за подделку ковид-документов. Кабмин 22 сентября поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Если Верховная Рада поддержит проект закона, нарушителям будут грозить штрафы до 170 тыс. грн.