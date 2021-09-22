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Штрафы в 170 тыс. грн за подделку документов о прививках ввел Кабмин
Штрафы в 170 тыс. грн за подделку документов о прививках ввел Кабминhttps://racurs.ua/n160552-shtrafy-v-170-tys-grn-za-poddelku-dokumentov-o-privivkah-vvel-kabmin.htmlРакурс
Штрафы за подделку COVID-сертификатов ввело правительство. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 22 сентября. Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов, касающихся прививок от коронавируса.
По вопросу противодействия подделке ковид-документов. В частности, COVID-сертификатов. Такие безответственные действия — это угроза для всего общества и мы будем реагировать соответствующим образом. Сегодня планируем утвердить и направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Подделал такой документ — штраф от 170 тыс. грн или срок до трех лет. Тысячные штрафы также будут предусмотрены для людей, которые сознательно используют поддельные документы, и для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках, — отметил премьер.
Шмыгаль выразил надежду, что парламент поддержит инициативу правительства по штрафам.
Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность:
за использование заведомо поддельных документов — штраф от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет;
за внесение заведомо ложных данных медработником в меддокументации — штраф от 34 до 68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью от одного до трех лет;
за изготовление поддельных документов с целью сбыта, сбыт — штраф от 85 до 170 тыс. или лишение свободы на срок до трех лет.
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