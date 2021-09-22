Штрафы в 170 тыс. грн за подделку документов о прививках ввел Кабмин

Штрафы за подделку COVID-сертификатов ввело правительство. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 22 сентября. Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов, касающихся прививок от коронавируса.

По вопросу противодействия подделке ковид-документов. В частности, COVID-сертификатов. Такие безответственные действия — это угроза для всего общества и мы будем реагировать соответствующим образом. Сегодня планируем утвердить и направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Подделал такой документ — штраф от 170 тыс. грн или срок до трех лет. Тысячные штрафы также будут предусмотрены для людей, которые сознательно используют поддельные документы, и для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках, — отметил премьер.