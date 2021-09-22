Штрафи за підробку COVID-сертифікатів запровадив уряд. Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 22 вересня. Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються щеплень від коронавірусу.

Щодо питання протидії підробленню ковід-документів. Зокрема, COVID-сертифікатів. Такі безвідповідальні дії — це загроза для всього суспільства і ми реагуватимемо відповідним чином. Сьогодні плануємо затвердити та направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підробку документів, які стосуються щеплень. Підробив такий документ — штраф від 170 тис. грн або строк до трьох років. Тисячні штрафи також будуть передбачені для людей, які свідомо використовують підроблені документи, і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення, — заявив Шмигаль.