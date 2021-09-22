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Штрафи у 170 тис. грн за підробку документів про щеплення погодив уряд
Штрафи у 170 тис. грн за підробку документів про щеплення погодив урядhttps://racurs.ua/ua/n160552-shtrafy-u-170-tys-grn-za-pidrobku-dokumentiv-pro-scheplennya-pogodyv-uryad.htmlРакурс
Штрафи за підробку COVID-сертифікатів запровадив уряд. Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 22 вересня. Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються щеплень від коронавірусу.
Щодо питання протидії підробленню ковід-документів. Зокрема, COVID-сертифікатів. Такі безвідповідальні дії — це загроза для всього суспільства і ми реагуватимемо відповідним чином. Сьогодні плануємо затвердити та направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підробку документів, які стосуються щеплень. Підробив такий документ — штраф від 170 тис. грн або строк до трьох років. Тисячні штрафи також будуть передбачені для людей, які свідомо використовують підроблені документи, і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення, — заявив Шмигаль.
Шмигаль висловив сподівання, що парламент підтримає ініціативу уряду щодо штрафів.
Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність:
за використання завідомо підроблених документів — штраф від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років;
за внесення завідомо неправдивих даних медпрацівником до меддокументації — штраф від 34 до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю від одного до трьох років;
за виготовлення підроблених документів з метою збуту, збут — штраф від 85 до 170 тис. або позбавлення волі на строк до трьох років.
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