Жовта зона карантину — що змінилося з 23 вересня

https://racurs.ua/ua/n160578-jovta-zona-karantynu-scho-zminylosya-z-23-veresnya.html

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Із 23 вересня на території всіх регіонів України набув чинності «жовтий рівень» епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Він передбачає впровадження відповідних карантинних обмежень.

У «жовтій» зоні людям необхідно носити маску в приміщенні і дотримуватися дистанції в 1,5 м.

Крім того, є певні заборони:

масові заходи можна проводити за участю не більше 1 людини на 4 кв. м площі;

заповненість кінозалів і залів інших установ культури не повинна перевищувати 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів в розрахунку не більше 1 людина на 10 кв. м;

очна робота установ освіти не дозволена, крім тих, де у 80% персоналу є жовтий або зелений COVID-сертифікат.

Раніше Кабмін продовжив адаптивний карнтин до кінці 2021 року, а 22 вересня терміново змінив вимоги щодо освітнього процесу і відправив на дистанційне навчання тільки учнів 5−11 класів. Для вихованців дитсадків і школярів 1−4 класів вирішили зробити виняток з правил, оскільки рівень вакцинації працівників шкіл критично низький.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про «жовтий рівень» 21 вересня. Це сталося через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні: за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій — на 51%. 22 вересня в Україні зареєстрували майже 8 тис. нових випадків коронавірусу.