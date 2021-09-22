Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160554-vakcynuvaty-prymusovo-pochnut-v-ukrayini-kogo-zmusyat-schepytysya.html

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Вакцинація в Україні проходитиме примусово для певних категорій українців. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Впроваджуються обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій, — заявив Ляшко.



Натомість навчання у закладах, де персонал не встиг вакцинуватися, буде відбуватися дистанційно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не виключив, що в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.