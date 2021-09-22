Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n160554-vakcinirovat-prinuditelno-nachnut-v-ukraine-kogo-zastavyat-privivatsya.html

Ракурс

Вакцинация в Украине будет проходить принудительно для определенных категорий украинцев. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства.

Внедряются обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций, — заявил Ляшко.



В то же время обучение в учреждениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.