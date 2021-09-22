Вакцинировать принудительно начнут в Украине — кого заставят прививатьсяhttps://racurs.ua/n160554-vakcinirovat-prinuditelno-nachnut-v-ukraine-kogo-zastavyat-privivatsya.htmlРакурс
Вакцинация в Украине будет проходить принудительно для определенных категорий украинцев. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства.
Внедряются обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций, — заявил Ляшко.
В то же время обучение в учреждениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно.
Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.