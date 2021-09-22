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Ракурс
Вакцинация. Фото: istock

Вакцинировать принудительно начнут в Украине — кого заставят прививаться

22 сен 2021, 14:58
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Вакцинация в Украине будет проходить принудительно для определенных категорий украинцев. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства.

Внедряются обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций, — заявил Ляшко.


В то же время обучение в учреждениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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