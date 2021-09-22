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Ракурс
Не пугали, хотели убить - полиция назвала три версии покушения на Шефира

Не пугали, хотели убить — полиция назвала три версии покушения на Шефира (ВИДЕО)

22 сен 2021, 14:40
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Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира стало темой брифинга в МВД, который состоялся 22 сентября.

Цель — убить помощника президента, — так представители Нацполиции и МВД прокомментировали три версии покушения на Шефира.

Речь идет о государственной деятельности первого помощника президента, давлении на власть и дестабилизации политической ситуации.

Как сообщили на брифинге, «скорую» Шефир поймал прямо на дороге, а его водитель вел себя героически.

По его словам, стрельба началась прямо на дороге. Водитель хотел остановиться, поскольку получил ранения, но все же сумел ускорить движение. В безопасную зону автомобиль доехал «на дисках». Позже водитель успел показать силовикам точное место нападения.

Было жутко. Водителя ранили, он вел себя героически, продолжил движение. Скорую останавливали на ходу, — сказал помощник Зеленского.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что преступники использовали автоматическое оружие калибра 7,62 мм.


Напомним, что утром 22 сентября автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по машине произвели около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. По словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает.

Источник: Ракурс


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