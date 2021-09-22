Не пугали, хотели убить — полиция назвала три версии покушения на Шефира (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160553-ne-pugali-hoteli-ubit-policiya-nazvala-tri-versii-pokusheniya-na-shefira-video.htmlРакурс
Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира стало темой брифинга в МВД, который состоялся 22 сентября.
Цель — убить помощника президента, — так представители Нацполиции и МВД прокомментировали три версии покушения на Шефира.
Речь идет о государственной деятельности первого помощника президента, давлении на власть и дестабилизации политической ситуации.
Как сообщили на брифинге, «скорую» Шефир поймал прямо на дороге, а его водитель вел себя героически.
По его словам, стрельба началась прямо на дороге. Водитель хотел остановиться, поскольку получил ранения, но все же сумел ускорить движение. В безопасную зону автомобиль доехал «на дисках». Позже водитель успел показать силовикам точное место нападения.
Было жутко. Водителя ранили, он вел себя героически, продолжил движение. Скорую останавливали на ходу, — сказал помощник Зеленского.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что преступники использовали автоматическое оружие калибра 7,62 мм.
Напомним, что утром 22 сентября автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по машине произвели около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. По словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает.