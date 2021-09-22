Не лякали, хотіли вбити - поліція назвали три версії замаху на Шефіра, скріншот відео

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Ракурс

Замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра став темою брифінгу в МВС, який відбувся 22 вересня.

Мета — вбити помічника президента, — так представники Нацполіції та МВС прокоментували три версії замаху на Шефіра.

Йдеться про державну діяльність Шефіра, тиск на владу і дестабілізацію політичної ситуації.

Як повідомили на брифінгу, «швидку» Шефір зловив прямо на дорозі, а його водій поводився героїчно.

За його словами, стрілянина почалася прямо на дорозі. Водій хотів зупинитися, адже отримав поранення, але все ж зумів прискорити рух. До безпечної зони авто доїхало «на дисках». Згодом водій зміг показати силовикам точне місце нападу.

Було моторошно. Водія поранили, він вів себе героїчно, продовжив рух. Швидку зупиняли на ходу, — сказав помічник Зеленського.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що злочинці використали автоматичну зброю калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, що уранці 22 вересня автомобіль, в якому знаходився Шефір, їхав у напрямку Києва. Між селами Ходосівка і Лісники по машині зробили близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Шефір не постраждав, проте поранення отримав його водій. Зі слів медичних працівників, його життю нічого не загрожує.