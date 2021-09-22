У машину Шефіра випустили пів-магазина автомата «Калашникова»

У машину Шефіра випустили пів-ріжка з автомата «Калашникова». Фото: УП

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Нові подробиці замаху на помічника президента України Сергія Шефіра розкрили правоохоронці.

По автомобілю високопосадовця вистрілили близько 18 разів. Поранення отримав його водій, але його життю нічого не загрожує. Про це 22 вересня заявив керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко набрифінгу, який транслювали ЗМІ.

Автомобіль, в якому знаходився Шефір, їхав у напрямку Києва, між селами Ходосівка і Лісники по автомобілю з посадки було скоєно близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, проте поранення отримав його водій. Зі слів медичних працівників, його життю нічого не загрожує, — наголосив він і додав, що шофер сам доїхав до супермаркету АТБ та викликав швидку.

Правоохоронці розглядають кілька версій події. Оприлюднювати їх поки не стануть, щоб не зашкодити слідству. Також прокурор не розповів, чи зняли правоохоронці дані з відеореєстратора в машині.

Як відомо, магазин для автомата «Калашникова» налічує 30 куль калібром 7,62 мм.

Нагадаємо, 22 вересня на Київщині по дорозі між селами Лісники та Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранення дістав водій, його госпіталізували до «Феофанії». Сам помічник Зеленського перебував в авто і не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).