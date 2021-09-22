Шефір. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160542-zamah-na-shefira-scho-vidbuvaietsya-na-misci-podiyi-translyaciya.html

Ракурс

Замах на Шефіра, помічника президента Володимира Зеленського, скоїли сьогодні, 22 вересня, під Києвом.

Пораненого водія першого помічника президента у важкому стані доставили до столичної лікарні «Феофанія». Журналісти ведуть трансляцію з місця подій.

57-річний Шефір відповідає за організацію щоденної роботи глави держави. До цього Шефір був сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95». Нацполіція повідомила, що проводиться поліцейська спецоперація.

Замах стався приблизно о 10.00 неподалік села Лісники. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Унаслідок обстрілу Шефір не постраждав. На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обстріл автомобіля Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського, прокоментували на Банковій. Там цей інцидент розцінюють як замах на життя Шефіра й пов’язують з «активною політикою» Зеленського.