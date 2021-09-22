У Зеленського відреагували на обстріл авто Шефіра

https://racurs.ua/ua/n160537-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-obstril-avto-shefira.html

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Обстріл автомобіля Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського, прокоментували на Банковій. Там цей інцидент розцінюють як замах на життя Шефіра й пов’язують з «активною політикою» Зеленського.

Цей відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, аніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для впіймання злочинців. У Київській області оголошено план «Перехоплення», — зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише «РБК-Україна».

Він підтвердив, що вранці 22 вересня внаслідок обстрілу авто водій дістав важкі поранення. Загалом у бік транспортного засобу зробили понад десять пострілів.

Офіс президента, за словами Подоляка, пов’язує цей напад з «агресивною кампанією протидії активній політиці президента». На його думку, в Україні відбулося «ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів», для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи є прямими загрозами.

Нагадаємо, у середу під Києвом невідомі обстріляли автомобіль марки Audi, яким користується Сергій Шефір. Сам він не постраждав.