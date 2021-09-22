Замах на Шефіра — водій у важкому стані, в авто випустили понад 10 куль

https://racurs.ua/ua/n160536-zamah-na-shefira-vodiy-u-vajkomu-stani-v-avto-vypustyly-ponad-10-kul.html

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Пораненого водія першого помічника президента України Сергія Шефіра у важкому стані доставили до столичної лікарні «Феофанія».

Сам помічник Зеленського перебував в авто і не постраждав. Про це повідомило «Суспільне».

Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце. Він в стані шоку. Трактує, що стріляли в нього, але попали у водія, — розказав лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як розповів у коментарі народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко, авто Шефіра обстріляли під час руху.

В автомобіль влучило понад 10 куль. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

Обстріл нібито був здійснений з автомата Калашникова з кущів. Київські телеграм-канали пишуть, що обране місце поза зоною видимості камер спостереження і має хороший варіант відходу стрілка.

Після обстрілу водій дотягнув до магазину АТБ недалеко від місця події і зупинився біля нього.

Нагадаємо, що невідомі обстріляли автівку першого помічника президента біля села Лісники на Київщині.