Під Києвом обстріляли авто помічника Зеленського

https://racurs.ua/ua/n160532-pid-kyievom-skoyily-zamah-na-pomichnyka-zelenskogo-detali.html

Ракурс

Поблизу Києва обстріляли автомобіль першого помічника помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Як повідомляє «Українська правда», у Києво-Святошинському районі Київської області поранений водій машини. Обстріл нібито стався поблизу села Лісники. Нападники стріляли з лісу.

57-річний Шефір — перший помічник президента Зеленського. Він відповідає за організацію щоденної роботи глави держави. До цього Шефір був сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95».

Нацполіція повідомила, що проводиться поліцейська спецоперація.

Замах стався приблизно о 10.00 неподалік села Лісники. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Поліція просить у всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомляти в поліцію на 102.

Внаслідок обстрілу Шефір не постраждав. На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, що наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники ОП.