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Ракурс
Під Києвом обстріляли авто помічника Зеленського

Під Києвом здійснили замах на помічника Зеленського — деталі (ФОТО)

22 вер 2021, 11:17
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Поблизу Києва обстріляли автомобіль першого помічника помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Як повідомляє «Українська правда», у Києво-Святошинському районі Київської області поранений водій машини. Обстріл нібито стався поблизу села Лісники. Нападники стріляли з лісу.

Під Києвом обстріляли авто помічника Зеленського, фото - Нацполіція

57-річний Шефір — перший помічник президента Зеленського. Він відповідає за організацію щоденної роботи глави держави. До цього Шефір був сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95».

Нацполіція повідомила, що проводиться поліцейська спецоперація.

Під Києвом обстріляли авто помічника Зеленського, фото - Нацполіція

Замах стався приблизно о 10.00 неподалік села Лісники. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Поліція просить у всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомляти в поліцію на 102.

Під Києвом обстріляли авто помічника Зеленського, фото - Нацполіція

Під Києвом обстріляли авто помічника Зеленського, фото - Нацполіція


Внаслідок обстрілу Шефір не постраждав. На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, що наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники ОП.

Джерело: Ракурс


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