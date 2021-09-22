McDonald’s позбавиться пластикових іграшок в Happy Meal

McDonald’s. Фото: UNN

https://racurs.ua/ua/n160531-mcdonald-s-pozbavytsya-plastykovyh-igrashok-v-happy-meal.html

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McDonald’s (МакДональдз), відома мережа фастфуд-ресторанів, відмовиться від пластикових іграшок у дитячому меню Happy Meal до 2025 року.

Замість пластикових іграшок компанія пропонуватиме фігурки з перероблених матеріалів або матеріалів біологічного й рослинного походження. Про це повідомляє Axios.

Керівництво компанії не уточнило, скільки дитячих Happy Meal і іграшок продається щодня, але заявило, що нова ініціатива дозволить скоротити кількість первинного пластику, який щорічно використовується в цих меню, на 90% в порівнянні з рівнями 2018 року.

Захист планети для нашого спільного майбутнього вимагає, щоби ми дивилися на всі частини нашого бізнесу, включно із клієнтським досвідом. Разом ми посилюємо наш позитивний вплив на навколишнє середовище шляхом перетворення одного з найулюбленіших символів McDonald’s, — заявила директор компанії зі сталого розвитку Дженні МакКоллок.

За заявою McDonald’s, це скорочення буде еквівалентно ситуації, якби понад 650 тис. людей щорічно відмовлялися від пластику у своєму житті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що корпорація McDonald’s дала згоду на придбання технологічної компанії Apprente, яка за допомогою штучного інтелекту скоротила час обслуговування при прийомі наскрізних замовлень.

Джерело: Axios