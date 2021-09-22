Фальшиві COVID-сертифікати про вакцинацію видавали медики в Дніпрі

Фальшиві COVID-сертифікати про вакцинацію видавали в Дніпрі. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n160529-falshyvi-covid-sertyfikaty-pro-vakcynaciu-vydavaly-medyky-v-dnipri.html

Ракурс

Фальшиві міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 видавали медики в Дніпропетровській області.

Медпрацівниця спільно зі знайомим виготовляли підробки для замовників, які не бажали проходити таку процедуру. За псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн. Злочинну схеми вже викрили правоохоронці. Про це 22 вересня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Поліцейські встановити, що зловмисники рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів — пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат. При цьому без щеплення цей сертифікат заносили в базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Така послуга коштувала 6 тис. грн, а за 1,5 тис. грн пропонували «ковідний» сертифікат без внесення даних до ЕСОЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. У фігурантів справи силовики провели обшуки й вилучили мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та «чорнові» записи. Слідчі відкрили кримінальне провадження, зараз вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Нагадаємо, за минулий тиждень поліцейські провели 14 обшуків, що стосуються фактів підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та ковід-сертифікатів. Два обшуки правоохоронці провели в лікарнях, ще з двома прийшли в туристичні агенції. Також заблокували телеграм-канал, яким займався розповсюдженням фейкових документів.