Фальшивые COVID-сертификаты о вакцинации выдавали медики в Днепре

Фальшивые COVID-сертификаты о вакцинации выдавали в Днепре. Фото: rg.ru

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Ракурс

Фальшивые международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 выдавали медики в Днепропетровской области.

Медработница совместно со знакомым изготавливали подделки для заказчиков, которые не желали проходить такую процедуру. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн. Преступную схему уже разоблачили правоохранители. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Полицейские установить, что злоумышленники рекламировали свои услуги в нескольких групповых чатах мессенджеров — предлагали получить международный COVID-сертификат. При этом без прививки этот сертификат заносили в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ). Такая услуга стоила 6 тыс. грн, а за 1,5 тыс. грн предлагали «ковидный» сертификат без внесения данных в ЭСОЗ.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников. У фигурантов дела силовики провели обыски и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и «черновые» записи. Следователи открыли уголовное производство, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Напомним, за прошедшую неделю полицейские провели 14 обысков, касающихся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов. Два обыска правоохранители провели в больницах, еще с двумя пришли в туристические агентства. Также заблокировали телеграм-канал, которым занимался распространением фейковых документов.