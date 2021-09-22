Ракеты «Нептуна» и «Ольхи» получат новые мощные боеприпасы

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Ракурс

Ракеты берегового ракетного комплекса «Нептун» и комплекса «Ольха» получат новые боевые части, которые увеличат мощность боеприпасов. Предприятие «Спецоборонмаш» освоило вакуумно-кусковую технологию формирования разрывных зарядов, которая повышает поражающее действие боеприпасов.

«Спецоборонмаш» внедрило прогрессивный метод снаряжения боевых частей Б-360 «Нептуна», который обеспечивает максимально плотное наполнение изделия взрывчатым веществом. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Одним из ключевых условий успешного создания в Украине боеприпасного производства является серийное изготовление отдельных компонентов и качественное снаряжение боевых частей взрывчатыми веществами, — отметил директор «Спецоборонмаша» Никита Самокиш.



Вакуумно-кусковая технология подходит для снаряжения и серийного выпуска боевых частей для ракет «Ольха» и «Нептун», а также авиационных бомб и других видов боевой техники. Кроме этого, завод планирует создать замкнутый цикл производства боеприпасов для нужд оборонной промышленности.