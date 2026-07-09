Украина не сможет быстро наладить производство ракет для систем Patriot. Фото:

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Україна не зможе швидко налагодити виробництво ракет до американських систем Patriot.

Складність виробництва перехоплювачів залежатиме від типу ракети. Наприклад, PAC-3 вважається однією з найсучасніших ракет проти балістики. Її вартість складає майже 5 млн дол, а випускається вона лише у Сполучених Штатах та Японії. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на низку експертів у сфері оборони.

За словами фахівців, швидко налагодити виробництво не дадуть жорсткий контроль американських технологій і дефіцит комплектуючих. Україні необхідно буде закупити й встановити нове обладнання, підготувати техніків і створити мережу постачальників, які вироблятимуть ключові елементи ракети. З виготовленням корпусу проблем не повинно виникнути, що не можна сказати про двигуни, систему наведення та електроніку.

ЗМІ вказує, що навіть виробник ракет Lockheed Martin у США планує лише до 2030 року потроїти випуск Patriot через перевантажені виробничі ланцюги.

Також проблемою для виробництва стане безпекове питання, бо будь-який завод буде пріоритетною ціллю для ударів РФ. Фахівці вважають, що безпечніше було б розмістити виробництво на території Польщі.

Тим часом радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов закликав «не слухати песимістів». За його словами, після отримання ліцензії Україна матиме доступ до технологій, виробничих процесів, навчання фахівців і допомоги консультантів. Проблемою може стати те, що запуск виробництва може тривати рік або довше.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися на полях саміту НАТО в Туреччині й говорили, зокрема, про посилення української ППО. Американський лідер припустив, що Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Трамп зазначив, що «маленька пташка» підказала йому, що цей крок можливий.

Джерело: Bloomberg