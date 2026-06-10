Украинская ракета-перехватчик баллистики прошла испытание. Фото:

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Українська ракета-перехоплювач балістики пройшла випробування.

Під час тестів FP-7.x вона досягла висоти у 25 км. Подібні показники показують перехоплювачі американського комплексу Patriot. Масове виробництво українських ракет може початися вже влітку. Про це співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман розповів в інтерв’ю Financial Times.

У серпні цього року буде можливість створювати по три такі ракети щодня. Однак це буде можливо, якщо будуть постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку компанія сподівається отримати в німецької компанії Diehl Defence. Повністю готовими ракети будуть до 2027 року.

Вартість однієї ракети-перехоплювача FP-7.x сягає 700 тис. дол. Для порівняння, ракета PAC-3 для «Петріот» коштує 3,8 млн дол. На відміну від американської ракети, яка наводиться за допомогою сучасних наземних радарів цілевказання, українська також використовує радіолокаційне наведення, але на завершальній ділянці польоту переходить на інфрачервону теплову головку самонаведення. Таке наведення вважається менш ефективним, бо існує низка засобів протидії та обману.

Ракета FP-7.x належить до системи ППО Freyja, інші частини якої, зокрема радари й систему командування та управління, нададуть європейські партнери.

Нагадаємо, у травні співвласник компанія Fire Point Денис Штілерман заявив про розробку дешевшого аналогу американського комплексу Patriot. Очікується створення системи протиповітряної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети. Наразі збивати балістику можуть лише сучасні комплекси, зокрема Patriot.