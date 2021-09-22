Ракети «Нептуна» і «Вільхи» отримають нові потужні боєприпаси

https://racurs.ua/ua/n160530-rakety-neptuna-i-vilhy-otrymaut-novi-potujni-boieprypasy.html

Ракурс

Ракети берегового ракетного комплексу «Нептун» і комплексу «Вільха» отримають нові бойові частини, які збільшать потужність боєприпасів. Підприємство «Спецоборонмаш» освоїло вакуумно-кускову технологію формування розривних зарядів, яка підвищує нищівну силу боєприпасів.

«Спецоборонмаш» впровадило прогресивний метод комплектування бойових частин Б-360 «Нептуна», що забезпечує максимально щільне наповнення виробу вибуховою речовиною. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Одна з ключових умов успішного створення в Україні боєприпасного виробництва є серійне виготовлення окремих компонентів і якісне спорядження бойових частин вибуховими речовинами, — зазначив директор «Спецоборонмаша» Микита Самокиш.



Вакуумно-кускове заливання підходить для наповнення і серійного випуску бойових частин для ракет «Вільха» і «Нептун», а також авіаційних бомб та інших видів бойової техніки. Окрім цього, завод планує створити замкнутий цикл виробництва боєприпасів для потреб оборонної промисловості.