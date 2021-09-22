Київ відреагував на заяву Байдена про небажання починати нову «холодну війну»

https://racurs.ua/ua/n160528-kyyiv-vidreaguvav-na-zayavu-baydena-pro-nebajannya-pochynaty-novu-holodnu-viynu.html

Ракурс

Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що «США не хочуть нової холодної війни», тобто нового поділу країн на блоки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Байдена.

Відео із заявою Кулеби опублікував телеканал «Дом». Міністр привітав небажання США починати нову «холодну війну», але додав, що Росія давно шукає нову війну.

Тому питання не в тому, що США не будуть робити ініціативно, а в тому, що вони будуть робити, щоб інші не розв’язували «холодні» і «гарячі» війни", — розповів Кулеба.

Байден у виступі зосередив увагу на тому, що великі країни не повинні пригнічувати маленькі і пообіцяв боротися за рівність між країнами.

Це був перший його виступ на сесії Генасамблеї ООН в якості президента.

Байден закликав покласти край «війнам минулого» і попередив про нову пандемію.

Нагадаємо, що у ці дні делегація України перебуває у США. Президент Зеленський прокоментував можливість постачання Україні систем «Залізний купол».