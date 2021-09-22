Самогубство. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160527-dopomogly-yangoly-ohoronci-17-richnu-samogubcu-dyvom-vryatuvaly-v-kyievi.html

Ракурс

У Києві 17-річна дівчина намагалася накласти на себе руки, стрибнувши з 25 поверху багатоповерхівки.

Її побачили очевидці та зателефонували в поліцію. Про це повідомляє голова поліції Києва Олександр Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на лінію поліції повідомили, що дитина сидить, звісивши ноги з 25-го поверху будинку на вулиці Ревуцького.

На повідомлення відгукнулися патрульні поліцейські Олексій Савкін та Володимир Кияниця. Вони швидко піднялися на загальний балкон, де сиділа дівчина, та спробували почати з нею розмову. Зазвичай поліцейським вдається надати психологічну допомогу в подібних ситуаціях, але не цього разу — на контакт дівчина не пішла.

Під час спроб поліцейських встановити контакт із дівчиною вона раптово вислизнула з огорожі вниз і повисла на руках. Патрульний поліцейський Савкін не розгубився — він миттю схопив її та затягнув на балкон. Трохи заспокоївшись, дівчина розповіла поліцейським, що її родина наразі переживає певні проблеми, які дуже її хвилюють, тому вона хотіла піти з життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у світі за останні 30 років кількість самогубств зросла на 20 тис. у рік, попри значне зниження їх рівня залежно від віку. На думку вчених, цю тенденцію буде важко змінити на тлі швидкого зростання населення світу.