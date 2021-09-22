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Ракурс
Школярка спалила прапор України на Дніпропетровщині

Школярка спалила прапор України на Дніпропетровщині (ВІДЕО)

22 вер 2021, 10:30
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Школярка спалила прапор України у Дніпропетровській області. Інцидент стався у місті Кам’янське. Відеозапис знищення українського прапора з’явився в одній із соцмереж.

На запитання: «Для чого ти це робиш?», дівчина відповіла, що це «не її стяг».

Поліція міста Кам’янське встановила особу підлітка. За фактом наруги над державним символом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Правоохоронці виявили ролик 21 вересня під час моніторингу Інтернету.


В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилася 15-річна учениця однієї зі шкіл міста Кам’янське. Слідство у кримінальному провадженні триває, — додали в Нацполіції.

За даними ЗМІ, дівчина відвідувала модельну школу. Після цього вчинку її звідти виключили.

Джерело: Ракурс


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