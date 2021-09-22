Школьница сожгла флаг Украины на Днепропетровщине

https://racurs.ua/n160526-shkolnica-sojgla-flag-ukrainy-na-dnepropetrovschine-video.html

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Школьница сожгла флаг Украины в Днепропетровской области. Инцидент произошел в городе Каменское. Видеозапись уничтожения украинского флага появился в одной из соцсетей.

На вопрос: «Зачем ты это делаешь?», девушка ответила, что это «не его знамя».

Полиция города Каменское установила личность подростка. По факту надругательства над государственным символом следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обнаружили ролик 21 сентября во время мониторинга Интернета.

В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ города Каменское. Следствие в уголовном производстве продолжается, — добавили в Нацполиции.

По данным СМИ, девушка посещала модельную школу. После этого поступка ее исключили.