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Школьница сожгла флаг Украины на Днепропетровщине

Школьница сожгла флаг Украины на Днепропетровщине (ВИДЕО)

22 сен 2021, 10:30
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Школьница сожгла флаг Украины в Днепропетровской области. Инцидент произошел в городе Каменское. Видеозапись уничтожения украинского флага появился в одной из соцсетей.

На вопрос: «Зачем ты это делаешь?», девушка ответила, что это «не его знамя».

Полиция города Каменское установила личность подростка. По факту надругательства над государственным символом следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обнаружили ролик 21 сентября во время мониторинга Интернета.


В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ города Каменское. Следствие в уголовном производстве продолжается, — добавили в Нацполиции.

По данным СМИ, девушка посещала модельную школу. После этого поступка ее исключили.

Источник: Ракурс


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