Школьница сожгла флаг Украины на Днепропетровщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160526-shkolnica-sojgla-flag-ukrainy-na-dnepropetrovschine-video.htmlРакурс
Школьница сожгла флаг Украины в Днепропетровской области. Инцидент произошел в городе Каменское. Видеозапись уничтожения украинского флага появился в одной из соцсетей.
На вопрос: «Зачем ты это делаешь?», девушка ответила, что это «не его знамя».
Полиция города Каменское установила личность подростка. По факту надругательства над государственным символом следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обнаружили ролик 21 сентября во время мониторинга Интернета.
В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ города Каменское. Следствие в уголовном производстве продолжается, — добавили в Нацполиции.
По данным СМИ, девушка посещала модельную школу. После этого поступка ее исключили.