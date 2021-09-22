Китай «вспыхнул» новыми очагами COVID-19. Фото: rfi.fr

https://racurs.ua/n160525-kitay-vspyhnul-novymi-ochagami-covid-19.html

Ракурс

Новые вспышки коронавируса начали появляться в Китайской Народной Республике.

В административном центре Северо-Восточной китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине 21 сентября выявили три новых случая заражения COVID-19 внутреннего происхождения. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения Китая.

Во избежание новых массовых заражений «ковидом» местные власти на семь дней закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы. Местное население начали массово тестировать на наличие болезни. Жителям города рекомендуют не пользоваться общественным транспортом и по возможности не выходить из дома. Ряд городских районов объявили зоной «среднего риска заражения».

До вспышек в Харбине очагом распространения коронавируса стала Юго-Восточная провинция Фуцзянь, где с 10 сентября зарегистрировали 418 случаев заражения, не связанных с «импортированными» из-за границы.

С начала пандемии коронавируса в КНР зафиксировали 95 тыс. 851 случай заражения коронавирусом, 4 тыс. 636 больных скончались.

Напомним, заявили во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус в мире вряд ли удастся окончательно победить, так как он будет развиваться, как пандемии гриппа. Эксперты заявляли, что больше всего мутаций происходит в странах, где население не получило вакцины от коронавируса.

Источник: «Интерфакс»