COVID-вакцинация: когда обезболивающие принимать не стоит

https://racurs.ua/2923-covid-vakcinaciya-kogda-obezbolivauschie-prinimat-ne-stoit.html

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Боль и отек в месте укола, усталость, головная боль, озноб и повышение температуры — эти неприятные симптомы порой приходится пережить после вакцинации, чтобы заполучить иммунитет против коронавируса. Смягчить гриппоподобную симптоматику и обуздать подскочившую температуру можно с помощью привычных нам парацетамола или ибупрофена. А если пойти на опережение? Нередко врачи советуют родителям дать жаропонижающие ребенку перед прививкой для профилактики, аналогичные советы раздают и при вакцинации от коронавируса. Почему так делать не надо и как это может повлиять на выработку антител, читайте ниже.

Укололся и не заметил: а сработала ли вакцина?

В Украине продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Пока первую дозу получили чуть более пяти миллионов украинцев, число полностью привитых превысило три миллиона. На побочные реакции пожаловались 0,23% наших сограждан, вакцинированных CoviShield, 0,01% привитых китайской вакциной CoronaVacи по 0,02% получивших вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna (согласно последним данным Государственного экспертного центра Минздрава Украины).

Чаще всего у привитых фиксировались такие симптомы, как повышенная температура тела, недомогание, сонливость, а также покраснение, боль и отек в месте укола. Все это предсказуемые реакции на вакцины от коронавируса, которые немножко нас помучают и со временем бесследно пройдут.

Реакции на COVID-вакцины — не что-то из ряда вон выходящее. Реакции на любые вакцины принято разделять на общие и местные. Повышение температуры, боль в мышцах, слабость, головная боль, ощущение усталости относят к общим. Такие симптомы, как правило, появляются через несколько часов после вакцинации и длятся один-три дня. Это отражение работы врожденного иммунитета, который распознает компоненты иммунобиологического препарата и начинает формировать иммунный ответ на враждебный агент (в нашем случае — коронавирус). Другими словами, происходит то, чего мы и добивались. А вот если неприятные симптомы сопровождают вас более трех суток, стоит обратиться к врачу: скорее всего, они не связаны с прививкой. Местные реакции — боль, покраснение, уплотнение, отек в месте укола, встречаются чаще, но держатся дольше, чем общие.

Отдельным пунктом стоят аллергические реакции. Они менее предсказуемы. Чаще всего организм остро реагирует не на сам вирус или микроб, а на вспомогательные вещества — стабилизаторы, консерванты и т.п. Аллергик может отреагировать, скажем, на арахис, точно так же он может отреагировать и на консервант в вакцине. Например, в вакцине Comirnaty (Pfizer/BioNTech) содержится полиэтиленгликоль. Перед вакцинацией делать специальные тесты на этот компонент медики не рекомендуют, ведь молекулы полиэтиленгликоля есть, например, в составе зубной пасты, креме для бритья, сладких газированных напитках, для лучшего хранения им покрывают фрукты. Как правило, если у человека есть аллергия на полиэтиленгликоль, то у него в анамнезе уже случались аллергические реакции.

Наибольшие опасения вызывают серьезные аллергические реакции. Слава Богу, анафилактический шок случается очень редко. Например, частота анафилаксий на вакцину против кори составляет 3–10 случаев на миллион доз. При этом, согласно данным ВОЗ, в среднем от кори умирает один из тысячи заболевших. В подавляющем большинстве случаев серьезные аллергические реакции возникают в течение первых 15–30 минут после введения вакцины. Именно по этой причине вакцинированным рекомендуется посидеть под кабинетом после прививки. Места проведения вакцинации оснащены всем необходимым для помощи при анафилактическом шоке, а персонал прошел специальную подготовку. Скорее всего, после вакцинации помощь врачей вам вряд ли понадобится, и вы спокойно отправитесь домой «поднимать» иммунитет от вируса с короной.

А если вакцинация прошла незаметно? В обществе бытует такое мнение: привился и ничего не почувствовал, значит, вакцина не сработала. Реакция на вакцинацию (при условии, что вакцина качественная, правильно хранилась и т.д.) зависит от индивидуальных особенностей нашего организма. Защита все равно сформируется как при отсутствии неприятных реакций, так и при наличии симптомов разной степени выраженности. Все используемые вакцины от коронавируса вызывают иммунный ответ у 98–99% прививаемых. Оставшиеся пару процентов — это не те, у кого не было реакций. Как правило, это люди с иммунодефицитами, почтенного возраста, ведь с годами иммунная система работает не так хорошо, как в молодости.

Как правило, побочные эффекты после второй дозы COVID-вакцины регистрируются у большего количества людей, чем после первой. Первая доза вызывает иммунный ответ, а вторая усиливает его.

Согласно исследованиям, у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, после вакцинации может быть больше побочных реакций по сравнению с неболевшими. Есть и хорошая новость: страдания окупаются бонусом — как правило, антител у них также вырабатывается больше.

Сбивать или не сбивать температуру, или Что делать неразумно

Неприятные симптомы после вакцинации помогут пережить парацетамол или ибупрофен. О чем нам и сообщают врачи после прививки. А вдруг это снизит выработку антител? Может, лучше стойко перетерпеть? По словам кандидата медицинских наук, члена Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (EAACI) Ольги Шварацкой, опасения, что при приеме жаропонижающих (парацетамол) или нестероидных противовоспалительных средств (НПВС, к коим относится ибупрофен) может снизиться иммунный ответ на вакцину, основываются на предыдущем опыте с другими вакцинами — от гриппа, пневмококка, гепатита В, дифтерии-столбняка-коклюша.

Ряд исследований показал, что у принимавших НПВС действительно может быть меньше антител после вакцинации. Причем этот эффект в основном проявлялся, когда лекарственные препараты принимались до прививки, так сказать, для профилактики нежелательных реакций.

Почему так происходит? «Организму для того, чтобы иммунная память и защита сформировались как надо (а это многоступенчатый процесс), нужно сначала организовать воспаление в месте, куда ввели антиген (то есть, собственно, то, что иммунитет должен запомнить). А противовоспалительные препараты, принятые заранее, этой необходимой начальной стадии формирования иммунного ответа мешают», — объясняет врач.

Парацетамол и ибупрофен снижают выработку медиаторов воспаления. Поэтому важно подождать, пока вы получите вакцину, воспаление запустится, а затем неприятные симптомы можно смягчать с помощью лекарств. Согласно исследованиям, прием этих препаратов не до, а после вакцинации оказывал существенно меньшее влияние на итоговый уровень антител.

Еще один нюанс. Эффект уменьшения количества будущих антител, связанный с приемом парацетамола или ибупрофена, ученые в основном обнаруживали после первой дозы той или иной вакцины. А вот прием НПВС при следующих (бустерных) дозах оказывал ощутимо меньшее влияние.

Необходимо подчеркнуть, что антитела все равно вырабатывались в любом случае: как у тех, кто принимал парацетамол или ибупрофен, так и у воздержавшихся. Дело — в количестве. В то же время есть исследования, где никакой связи между приемом НПВС и уровнем антител после вакцинации не нашли. «И как правильно поступить?» — спросите вы.

CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) рекомендует для смягчения неприятных симптомов после вакцинации от коронавируса принимать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен, аспирин, антигистаминные препараты или ацетаминофен (парацетамол).

Особенности применения:

CDC не рекомендует принимать парацетамол, ибупрофен и т.п. заранее, перед прививкой, так как это может ослабить реакцию вашей иммунной системы на вакцину. Поэтому от такой «профилактики» лучше воздержаться;

если после прививки досаждают повышенная температура, боль, ломота или другие неприятные симптомы, эти препараты принимать можно, терпеть нет необходимости;

если вы рутинно применяете НПВС по какому-либо другому поводу, перед вакцинацией отменять прием лекарства не надо, — возможное снижение антител не так вредно, как отсутствие лечения основного заболевания.

Помимо лекарств, с побочными эффектами после прививки можно попытаться справиться другими способами. Чтобы облегчить боль, можно приложить прохладную влажную ткань к месту укола, советует CDC. Если у вас жар, полезно пить много жидкости, а легкая одежда поможет вам чувствовать себя более комфортно.