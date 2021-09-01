COVID-вакцинація: коли знеболюючі приймати не варто

https://racurs.ua/ua/2923-covid-vakcynaciya-koly-zneboluuchi-pryymaty-ne-varto.html

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Біль і набряк у місці уколу, втома, головний біль, озноб і підвищення температури — ці неприємні симптоми інколи доводиться пережити після вакцинації, щоб набути імунітет проти коронавірусу. Пом'якшити грипоподібну симптоматику і приборкати підвищену температуру можна з допомогою звичних для нас парацетамолу або ібупрофену. А якщо діяти на випередження? Нерідко лікарі радять батькам дати жарознижуючі дитині перед щепленням для профілактики, аналогічні поради роздають і при вакцинації від коронавірусу. Чому так робити не варто і як це може вплинути на вироблення антитіл, читайте нижче.

Уколовся і не помітив: а чи спрацювала вакцина?

В Україні триває кампанія з вакцинації від COVID-19. Наразі першу дозу отримали трохи більше п’яти мільйонів українців, кількість повністю щеплених перевищила три мільйони. На побічні реакції поскаржилися 0,23% наших співгромадян, вакцинованих CoviShield, 0,01% щеплених китайською вакциною CoronaVac і по 0,02% тих, хто отримав вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech і Moderna (згідно з останніми даними Державного експертного центру МОЗ України).

Найчастіше у щеплених фіксувалися такі симптоми, як підвищена температура тіла, нездужання, сонливість, а також почервоніння, біль і набряк у місці уколу. Все це очікувані реакції на вакцини від коронавірусу, які трошки нам дошкулятимуть і з часом безслідно пройдуть.

Реакції на COVID-вакцини не є чимось надзвичайним. Реакції на будь-які вакцини зазвичай поділяють на загальні та місцеві. Підвищення температури, біль у м'язах, слабкість, головний біль, відчуття втоми відносять до загальних. Такі симптоми, як правило, з'являються через кілька годин після вакцинації та тривають один-три дні. Це прояв роботи вродженого імунітету, який розпізнає компоненти імунобіологічного препарату і починає формувати імунну відповідь на ворожого агента (в нашому випадку — коронавірус). Іншими словами, відбувається те, чого ми й домагалися. А от якщо неприємні симптоми супроводжують вас більш як три доби, варто звернутися до лікаря: швидше за все, вони не пов'язані із щепленням. Місцеві реакції — біль, почервоніння, ущільнення, набряк у місці уколу, зустрічаються частіше, але тримаються довше, ніж загальні.

Окремим пунктом стоять алергічні реакції. Вони менш передбачувані. Найчастіше організм гостро реагує не на сам вірус або мікроб, а на допоміжні речовини — стабілізатори, консерванти тощо. Алергік може відреагувати, скажімо, на арахіс, точно так само він може відреагувати і на консервант у вакцині. Наприклад, у вакцині Comirnaty (Pfizer/BioNTech) міститься поліетиленгліколь. Перед вакцинацією робити спеціальні тести на цей компонент медики не рекомендують, адже молекули поліетиленгліколю є, наприклад, у складі зубної пасти, кремі для гоління, солодких газованих напоях, для кращого зберігання ним покривають фрукти. Як правило, якщо у людини є алергія на поліетиленгліколь, то у неї в анамнезі вже траплялися алергічні реакції.

Найбільші побоювання викликають серйозні алергічні реакції. Дякувати Богові, анафілактичний шок трапляється дуже рідко. Наприклад, частота анафілаксії на вакцину проти кору становить 3–10 випадків на мільйон доз. При цьому, згідно з даними ВООЗ, у середньому від кору помирає один із тисячі хворих. У переважній більшості випадків серйозні алергічні реакції виникають протягом перших 15–30 хвилин після введення вакцини. Саме з цієї причини вакцинованим рекомендують посидіти під кабінетом після щеплення. Місця проведення вакцинації оснащено всім необхідним для допомоги при анафілактичному шоку, а персонал пройшов спеціальну підготовку. Швидше за все, після вакцинації допомога лікарів вам навряд чи знадобиться, і ви спокійно підете додому «піднімати» імунітет від вірусу з короною.

А якщо вакцинація минула непомітно? У суспільстві побутує така думка: прищепився і нічого не відчув, отже, вакцина не спрацювала. Реакція на вакцинацію (за умови, що вакцина якісна, правильно зберігалася тощо) залежить від індивідуальних особливостей нашого організму. Захист усе одно сформується як за відсутності неприємних реакцій, так і за наявності симптомів різного ступеня прояву. Всі використовувані вакцини від коронавірусу викликають імунну відповідь у 98–99% щеплених. Ще пара відсотків — це не ті, у кого не було реакцій. Як правило, це люди з імунодефіцитами, поважного віку, адже з роками імунна система працює не так добре, як у молодості.

Як правило, побічні ефекти після другої дози COVID-вакцини реєструються у більшої кількості людей, ніж після першої. Перша доза викликає імунну відповідь, а друга підсилює її.

Згідно з дослідженнями, у тих, хто перехворів на коронавірусну інфекцію, після вакцинації може бути більше побічних реакцій порівняно з тими, хто не перехворів. Є й гарна новина: страждання окупаються бонусом — як правило, антитіл у них також виробляється більше.

Збивати чи не збивати температуру, або Що робити нерозумно

Неприємні симптоми після вакцинації можна полегшити з допомогою парацетамолу або ібупрофену. Про що нам і повідомляють лікарі після щеплення. А раптом це знизить вироблення антитіл? Може, краще слід перетерпіти? За словами кандидатки медичних наук, члена Європейської академії алергії та клінічної імунології (EAACI) Ольги Шварацької, побоювання, що у разі прийому жарознижуючих (парацетамол) або нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ, до яких належить ібупрофен) може знизитися імунна відповідь на вакцину, ґрунтуються на попередньому досвіді з іншими вакцинами — від грипу, пневмокока, гепатиту В, дифтерії-правця-коклюшу.

Низка досліджень показали, що у тих, хто приймав НПЗЗ, дійсно може бути менше антитіл після вакцинації. Причому цей ефект в основному проявлявся, коли лікарські препарати приймали до щеплення, так би мовити, для профілактики небажаних реакцій.

Чому так відбувається? «Організму для того, щоб імунна пам'ять і захист сформувалися як належить (а це багатоступінчастий процес), потрібно спочатку організувати запалення в місці, куди ввели антиген (тобто, власне, те, що імунітет має запам'ятати). А протизапальні препарати, прийняті заздалегідь, цій необхідній початковій стадії формування імунної відповіді заважають», — пояснює лікарка.

Парацетамол та ібупрофен знижують вироблення медіаторів запалення. Тому важливо почекати, поки ви отримаєте вакцину, запалення запуститься, а потім неприємні симптоми можна пом'якшувати з допомогою ліків. Згідно з дослідженнями, прийом цих препаратів не до, а після вакцинації чинив значно менший вплив на підсумковий рівень антитіл.

Ще один нюанс. Ефект зменшення кількості майбутніх антитіл, пов'язаний із прийомом парацетамолу чи ібупрофену, вчені в основному виявляли після першої дози тієї чи іншої вакцини. А от вплив прийому НПЗЗ при наступних (бустерних) дозах був відчутно меншим.

Необхідно зауважити, що антитіла все одно вироблялися в будь-якому разі: як у тих, хто приймав парацетамол чи ібупрофен, так і у тих, хто утримався від цього. Справа — в кількості. Водночас є дослідження, в яких жодного зв'язку між прийомом НПЗЗ і рівнем антитіл після вакцинації не встановили. «І як правильно діяти?» — запитаєте ви.

CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США) рекомендує для пом'якшення неприємних симптомів після вакцинації від коронавірусу приймати безрецептурні знеболювальні, такі як ібупрофен, аспірин, антигістамінні препарати або ацетамінофен (парацетамол).

Особливості застосування:

CDC не рекомендує приймати парацетамол, ібупрофен та інші препарати заздалегідь, перед щепленням, адже це може послабити реакцію вашої імунної системи на вакцину. Тому від такої «профілактики» краще утриматися;

якщо після щеплення турбують підвищена температура, біль, ломота або інші неприємні симптоми, ці препарати приймати можна, терпіти не слід;

якщо ви звично вживаєте НПЗЗ з будь-якого іншого приводу, перед вакцинацією скасовувати прийом ліків не треба, — можливе зниження антитіл не таке шкідливе, як відсутність лікування основного захворювання.

Крім ліків, з побічними ефектами після щеплення можна спробувати впоратися іншими способами. Щоб полегшити біль, можна прикласти прохолодну вологу тканину до місця уколу, радить CDC. Якщо у вас жар, корисно пити багато рідини, а легкий одяг допоможе вам почуватися більш комфортно.