Китай «спалахнув» новими вогнищами COVID-19. Фото: rfi.fr

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Нові спалахи коронавірусу почали з’являтися в Китайській Народній Республіці.

В адміністративному центрі Північно-Східної китайської провінції Хейлунцзян місті Харбіні 21 вересня виявили три нові випадки зараження COVID-19 внутрішнього походження. Про це 22 вересня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на Державний комітет охорони здоров’я Китаю.

Щоб уникнути нових масових заражень «ковідом» місцева влада на сім днів закрила дитячі садки та середні школи, кінотеатри, спортивні зали. Місцеве населення почали масово тестувати на наявність хвороби. Жителям міста рекомендують не користуватися громадським транспортом й по можливості не виходити з дому. Низку міських районів оголосили зоною «середнього ризику зараження».

До спалахів у Харбіні осередком поширення коронавірусу стала Південно-Східна провінція Фуцзянь, де з 10 вересня було зареєстровано 418 випадків зараження, не пов’язаних з «імпортованими» з-за кордону.

З початку пандемії коронавірусу в КНР зафіксували 95 тис. 851 випадок зараження коронавірусом, 4 тис. 636 хворих померли.

Нагадаємо, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що коронавірус у світі навряд чи вдасться остаточно перемогти, оскільки він буде розвиватися, як пандемії грипу. Експерти заявляли, що найбільше мутацій відбувається в країнах, де населення не отримало вакцини від коронавірусу.

Джерело: «Інтерфакс»